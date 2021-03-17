Третя хвиля COVID-19: Кличко каже, Київ може потрапити у "червону" зону за тиждень

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"Динаміка розповсюдження хвороби стала дійсно загрозливою... і ми можемо повернутися до локдауну", - сказав Кличко.

На уточнююче запитання, коли ж Київ може потрапити у "червону" зону у разі, якщо зараз не посилити карантинні обмеження, мер столиці відповів: "Я думаю, що час йде на декілька днів, максимум тиждень".

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Кличко зазначив, що звернувся до МВС, МОЗ, Держспоживслужби з проханням посилити контроль за дотриманнях протиепідемічних правил. З його слів, не виключено, що доведеться знову переглядати послаблення обмежень для бізнесу.

"Ми бачимо останні тижні підвищення кількості захворювань. Якщо після локдауну у нас сотні людей хворіли на добу на коронавірус, зараз ситуація ускладнюється з кожним днем... Вірус мутує, стає агресивним", - сказав Кличко.

У лікарнях столиці, з його слів, на сьогодні понад 3,7 тис. пацієнтів з коронавірусом. Якщо така негативна динаміка продовжиться, сказав Кличко, то не виключено, що "місць в лікарнях не буде". Наразі таких ліжкомісць менше 5 тисяч.

Доповнення

У Києві кількість активних хворих на коронавірусну хворобу зросла до 46 тисяч, лише за минулу добу захворіли 1,1 тис. людей, померли від хвороби 25 осіб.

Наразі Київ у "помаранчевій" зоні.

Додамо, у межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".