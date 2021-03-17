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Третья волна COVID-19: Кличко говорит, Киев может попасть в "красную" зону за неделю

Киев  •  УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В столице наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Максимум через неделю Киев может оказаться в "красной" зоне эпидемической опасности по распространению коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата:

"Динамика распространения болезни стала действительно угрожающей... и мы можем вернуться к локдауну", - сказал Кличко.

На уточняющий вопрос, когда же Киев может попасть в "красную" зону в случае, если сейчас не усилить карантинные ограничения, мэр столицы ответил: "Я думаю, что время идет на несколько дней, максимум неделю".

Детали

Кличко отметил, что обратился к МВД, Минздраву, Госпотребслужбе с просьбой усилить контроль за соблюдением противоэпидемических правил. По его словам, не исключено, что придется снова пересматривать ослабление ограничений для бизнеса.

"Мы видим последние недели увеличение количества заболеваний. Если после локдауна у нас сотни людей болели сутки на коронавирус, сейчас ситуация осложняется с каждым днем... Вирус мутирует, становится агрессивным", - сказал Кличко.

В больницах столицы, по его словам, на сегодня более 3,7 тыс. пациентов с коронавирусом. Если такая негативная динамика продолжится, сказал Кличко, то не исключено, что "мест в больницах не будет". Сейчас таких койкомест меньше 5 тысяч.

Дополнение

В Киеве количество активных больных на коронавирусную болезнь возросла до 46 тысяч, только за минувшие сутки заболели 1,1 тыс. человек, умерли от болезни 25 человек.

Сейчас Киев в "оранжевой" зоне.

Добавим, в рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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