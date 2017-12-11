Третій сезон мильної опери. Огляд подій за 4-10 грудня
Київ • УНН
Цього тижня в Україні стартував третій сезон пригодницького серіалу, головну роль в якому виконав колишній президент Грузії та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
Нагадаємо, у так званому "першому сезоні" Саакашвілі отримав громадянство України, працював губернатором Одеської області та викривав корупцію. Але після цього впав у немилість, втративши й посаду, й громадянство.
У "другому сезоні" Міхеіл Саакашвілі мав повернутися до неньки як новий лідер опозиції. У вересні стартувала перша серія цієї "мильної опери" – головний герой прорвався через усі кордони та повернувся на Вкраїну милу. Слідом з нових серій українці дізналися, як простий грузинський хлопець на ім’я Міхо досягає мети, долаючи всі перешкоди на своєму шляху.
Третій сезон стартував цього тижня, коли зранку 5 грудня колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе написав у своєму "Фейсбуці", що в квартирі Міхо виламують двері. Як стало відомо трохи пізніше, політика намагалися затримати бійці спецпідрозділу "Альфа". За даними ГПУ, Міхо нібито організовував акції протестів на гроші оточення Віктора Януковича: поплічники Саакашвілі нібито отримали від Курченка близько півмільйона доларів. На ці гроші Міхо з друзями нібито влаштував всі акції протесту задля захоплення влади.
Сам екс-президент Грузії назвав ці обвинувачення "нахабною брехнею" та втік від правоохоронців на дах. Втім, це не завадило його затримати та оголосити йому підозру у "сприянні злочинній організації".
Активісти спробували зупинити авто з Саакашвілі, проте звільнити його вдалося лише за декілька годин. Вийшовши з поліцейського автомобілю, Саакашвілі заявив, що всі ці події – провокація від української та грузинської влади, які намагаються за будь-яку мету кинути його за грати.
Трохи згодом в центрі Києва розпочалися зіткнення між силовиками та прихильниками Саакашвілі, внаслідок чого поліція застосувала сльозогінний газ. Генпрокуратура тим часом оголосила Міхо в розшук.
Затримати Саакашвілі вдалося у четвер, 8 грудня. Правоохоронці відшукали його на квартирі діючого високопосадовця поліції — ним виявився екс-начальник Головного управління Національної поліції Луганській області Юрій Покиньборода. Окрім нього під час затримання Міхо на квартирі перебувало ще декілька людей, але чинити опір вони не встигли. Після затримання екс-президента Грузії одразу повезли на допит, а після цього доставили у СІЗО. В ізоляторі лідер "Руху нових сил" оголосив про початок безстрокового голодування та закликав українців вийти на мітинг за імпічмент президента. У неділю, 10 грудня, прихильники Саакашвілі вийшли на марш та рушили Києвом. Після цього кілька сотень активістів прийшли під стіни будівлі СІЗО СБУ, де утримується Саакашвілі. Вони скандували: "Міші – волю" та "Свободу Саакашвілі". Організатори закликали учасників не громити і не грабувати магазини, а також не робити сутичок із правоохоронцям. Втім заклики не допомогли: під вечір стало відомо, що активісти розбили вітрину магазину Roshen, який розташований неподалік від СІЗО.
Разом з тим, організатори закликали учасників не громити і не грабувати магазин, а також не робити сутичок із правоохоронцям.