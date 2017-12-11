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Третій сезон мильної опери. Огляд подій за 4-10 грудня

Третій сезон мильної опери. Огляд подій за 4-10 грудня

Київ • УНН

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Цього тижня в Україні стартував третій сезон пригодницького серіалу, головну роль в якому виконав колишній президент Грузії та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

Нагадаємо, у так званому "першому сезоні" Саакашвілі отримав громадянство України,  працював губернатором Одеської області та викривав корупцію. Але після цього впав у немилість, втративши й посаду, й громадянство. 

У "другому сезоні" Міхеіл Саакашвілі мав повернутися до неньки як новий лідер опозиції. У вересні стартувала перша серія цієї "мильної опери" – головний герой прорвався через усі кордони та повернувся на Вкраїну милу. Слідом з нових серій українці дізналися, як простий грузинський хлопець на ім’я Міхо досягає мети, долаючи всі перешкоди на своєму шляху. 

Третій сезон стартував цього тижня, коли зранку 5 грудня колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе написав у своєму "Фейсбуці", що в квартирі Міхо виламують двері.  Як стало відомо трохи пізніше, політика намагалися затримати бійці спецпідрозділу "Альфа". За даними ГПУ, Міхо нібито організовував акції протестів на гроші оточення Віктора Януковича:  поплічники Саакашвілі нібито отримали від Курченка близько півмільйона доларів.  На ці гроші Міхо з друзями нібито влаштував всі акції протесту задля захоплення влади.

Сам екс-президент Грузії назвав ці обвинувачення "нахабною брехнею" та втік від правоохоронців на дах. Втім, це не завадило його затримати та оголосити йому підозру у "сприянні злочинній організації".

Активісти спробували зупинити авто з Саакашвілі, проте звільнити його вдалося лише за декілька годин. Вийшовши з поліцейського автомобілю, Саакашвілі заявив, що всі ці події – провокація від української та грузинської влади, які намагаються за будь-яку мету кинути його за грати. 

Трохи згодом в центрі Києва розпочалися зіткнення між силовиками та прихильниками Саакашвілі, внаслідок чого поліція застосувала сльозогінний газ.  Генпрокуратура тим часом оголосила Міхо в розшук

Затримати Саакашвілі вдалося у четвер, 8 грудня. Правоохоронці відшукали його на квартирі діючого високопосадовця поліції  — ним виявився екс-начальник Головного управління Національної поліції Луганській області Юрій Покиньборода.  Окрім нього під час затримання Міхо на квартирі перебувало ще декілька людей, але чинити опір вони не встигли. Після затримання екс-президента Грузії одразу повезли на допит, а після цього доставили у СІЗО. В ізоляторі лідер "Руху нових сил" оголосив про початок безстрокового голодування та закликав українців вийти на мітинг за імпічмент президента. У неділю, 10 грудня, прихильники Саакашвілі вийшли на марш та рушили Києвом.  Після цього кілька сотень активістів прийшли під стіни будівлі СІЗО СБУ, де утримується Саакашвілі. Вони скандували: "Міші – волю" та "Свободу Саакашвілі". Організатори закликали учасників не громити і не грабувати магазини, а також не робити сутичок із правоохоронцям. Втім заклики не допомогли: під вечір стало відомо, що активісти розбили вітрину магазину Roshen, який розташований неподалік від СІЗО. 

Разом з тим, організатори закликали учасників не громити і не грабувати магазин, а також не робити сутичок із правоохоронцям.

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