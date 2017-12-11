Третий сезон мыльной оперы. Обзор событий за 4-10 декабря

Напомним, в так называемом "первом сезоне" Саакашвили получил гражданство Украины, работал губернатором Одесской области и разоблачал коррупцию. Но после этого впал в немилость, потеряв и должность, и гражданство.

Во "втором сезоне" Саакашвили должен был вернуться к матери как новый лидер оппозиции. В сентябре стартовала первая серия этой "мыльной оперы" - главный герой прорвался через все границы и вернулся на Вкраину милую. Вслед из новых серий украинцы узнали, как простой грузинский парень по имени Михо достигает цели, преодолевая все препятствия на своем пути.

Третий сезон стартовал на этой неделе, когда утром 5 декабря бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе написал в своем "Фейсбуке", что в квартире Михо выламывают двери. Как стало известно чуть позже, политика пытались задержать бойцы спецподразделения "Альфа". По данным ГПУ, Михо якобы организовывал акции протеста на деньги окружения Виктора Януковича: соратники Саакашвили якобы получили от Курченко около полумиллиона долларов. На эти деньги Михо с друзьями якобы устроил все акции протеста ради захвата власти.

Сам экс-президент Грузии назвал эти обвинения "наглой ложью" и скрылся от правоохранителей на крышу. Впрочем, это не помешало его задержать и объявить ему подозрение в "содействии преступной организации".

Активисты попытались остановить автомобиль с Саакашвили, однако освободить его удалось лишь через несколько часов. Выйдя из полицейского автомобиля, Саакашвили заявил, что все эти события - провокация от украинской и грузинской власти, которые пытаются любой целью бросить его за решетку.

Чуть позже в центре Киева начались столкновения между силовиками и сторонниками Саакашвили, в результате чего полиция применила слезоточивый газ. Генпрокуратура тем временем объявила Михо в розыск.

Задержать Саакашвили удалось в четверг, 8 декабря. Правоохранители нашли его на квартире действующего чиновника полиции - им оказался экс-начальник Главного управления Национальной полиции Луганской области Юрий Покиньборода. Кроме него при задержании Михо на квартире находилось еще несколько человек, но сопротивляться они не успели. После задержания экс-президента Грузии сразу повезли на допрос, а затем доставили в СИЗО. В изоляторе лидер "Движения новых сил" объявил о начале бессрочной голодовки и призвал украинцев выйти на митинг за импичмент президента. В воскресенье, 10 декабря, сторонники Саакашвили вышли на марш и двинулись Киевом. После этого несколько сотен активистов пришли под стены здания СИЗО СБУ, где содержится Саакашвили. Они скандировали: "Миши - волю" и "Свободу Саакашвили". Организаторы призвали участников не громить и не грабить магазины, а также не делать столкновений с правоохранителям. Впрочем призывы не помогли: к вечеру стало известно, что активисты разбили витрину магазина Roshen, который расположен неподалеку от СИЗО.

Вместе с тем, организаторы призвали участников не громить и не грабить магазин, а также не делать столкновений с правоохранителям.