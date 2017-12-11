Третий сезон мыльной оперы. Обзор событий за 4-10 декабря

ukru
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4325 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16948 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96908 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109603 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130029 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108018 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113207 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123199 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 75191 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 81331 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 106339 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

05:39 • 65277 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 80712 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 80712 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 96908 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 111075 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 130029 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 130691 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 100051 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 107877 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 109289 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 115022 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 202393 просмотра
Актуальное
Третий сезон мыльной оперы. Обзор событий за 4-10 декабря

Третий сезон мыльной оперы. Обзор событий за 4-10 декабря

Киев  •  УНН

 • 17401 просмотра

На этой неделе в Украине стартовал третий сезон приключенческого сериала, главную роль в котором исполнил бывший президент Грузии и лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили.

Напомним, в так называемом "первом сезоне" Саакашвили получил гражданство Украины, работал губернатором Одесской области и разоблачал коррупцию. Но после этого впал в немилость, потеряв и должность, и гражданство.

Во "втором сезоне" Саакашвили должен был вернуться к матери как новый лидер оппозиции. В сентябре стартовала первая серия этой "мыльной оперы" - главный герой прорвался через все границы и вернулся на Вкраину милую. Вслед из новых серий украинцы узнали, как простой грузинский парень по имени Михо достигает цели, преодолевая все препятствия на своем пути.

Третий сезон стартовал на этой неделе, когда утром 5 декабря бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе написал в своем "Фейсбуке", что в квартире Михо выламывают двери. Как стало известно чуть позже, политика пытались задержать бойцы спецподразделения "Альфа". По данным ГПУ, Михо якобы организовывал акции протеста на деньги окружения Виктора Януковича: соратники Саакашвили якобы получили от Курченко около полумиллиона долларов. На эти деньги Михо с друзьями якобы устроил все акции протеста ради захвата власти.

Сам экс-президент Грузии назвал эти обвинения "наглой ложью" и скрылся от правоохранителей на крышу. Впрочем, это не помешало его задержать и объявить ему подозрение в "содействии преступной организации".

Активисты попытались остановить автомобиль с Саакашвили, однако освободить его удалось лишь через несколько часов. Выйдя из полицейского автомобиля, Саакашвили заявил, что все эти события - провокация от украинской и грузинской власти, которые пытаются любой целью бросить его за решетку.

Чуть позже в центре Киева начались столкновения между силовиками и сторонниками Саакашвили, в результате чего полиция применила слезоточивый газ. Генпрокуратура тем временем объявила Михо в розыск.

Задержать Саакашвили удалось в четверг, 8 декабря. Правоохранители нашли его на квартире действующего чиновника полиции - им оказался экс-начальник Главного управления Национальной полиции Луганской области Юрий Покиньборода. Кроме него при задержании Михо на квартире находилось еще несколько человек, но сопротивляться они не успели. После задержания экс-президента Грузии сразу повезли на допрос, а затем доставили в СИЗО. В изоляторе лидер "Движения новых сил" объявил о начале бессрочной голодовки и призвал украинцев выйти на митинг за импичмент президента. В воскресенье, 10 декабря, сторонники Саакашвили вышли на марш и двинулись Киевом. После этого несколько сотен активистов пришли под стены здания СИЗО СБУ, где содержится Саакашвили. Они скандировали: "Миши - волю" и "Свободу Саакашвили". Организаторы призвали участников не громить и не грабить магазины, а также не делать столкновений с правоохранителям. Впрочем призывы не помогли: к вечеру стало известно, что активисты разбили витрину магазина Roshen, который расположен неподалеку от СИЗО.

Вместе с тем, организаторы призвали участников не громить и не грабить магазин, а также не делать столкновений с правоохранителям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы