Третій саміт перших леді та джентльменів: що будуть обговорювати, хто у списку запрошених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сьогодні у Києві відбудеться Третій саміт перших леді та джентльменів. Організатором форуму виступає перша леді України Олена Зеленська пише УНН.
Тема саміту
Напередодні саміту Олена Зеленська оголосила, що його темою буде “Ментальне здоров’я. Стійкість та крихкість майбутнього”.
Учасники дискусії обговорюватимуть такі питання:
— Сила і слабкість визнавати виклики у сфері ментального здоров’я відкрито, без стигматизації таких проблем;
— вплив війни на ментальне здоров’я;
— необхідність надання найвищого пріоритету проєктам у сфері популяризації підтримки ментального здоров’я: підвищення помітності проблеми у суспільстві, промоція грамотності у сфері ментального здоров’я, боротьба зі стигматизацією, тощо;
— ментальне здоров’я сьогоднішніх підлітків — що ми можемо зробити для того, щоб подбати про ментальне здоров’я молодих людей, які за 15 років визначатимуть майбутнє людства.
Хто у списку запрошених
Наразі відомо, що участь у саміті візьмуть перші леді Чехії, Литви, Естонії, Сербії, а також перші джентльмени Словакії та Словенії.
Модератором заходу буде відомий британський комік Стівен Фрай, який вже прибув до України. Фрай який багато років допомагає людям у сфері ментального здоров’я.
Також участь у самі візьмуть міжнародні та українські експерти, лідери думок, зірки шоу-бізнесу.
Загалом, планується, що участь у саміті візьмуть представники декількох десятків країн.
Історія самітів
Вперше щза ініціативи Олени Зеленської перші леді та джентльмени зібралися у Києві 23 серпня 2021 року. Темою саміту стала “М’яка сила в новій реальності”. Метою заходу було створення міжнародної діалогової платформи, яка сприятиме розв’язанню гуманітарних проблем по всьому світу
До форуму долучилися, зокрема, перші леді Латвії, Литви, Сербії, Ізраїлю, Німеччини, Туреччини, Хорватії, Коста-Рики, Бразилії, дочка президента Лівану.
Із вітальною промовою виступила колишня перша леді США Гіларі Клінтон.
Другий саміт проводився в умовах повномасштабного російського вторгнення 23 липня 2022 року. Відповідною була і тема — “Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом”.
Саміт проходив у форматі телемосту між п’ятьма країнами. Основна студія була у Києві, ще чотири — у Брюсселі, Вашингтоні, Варшаві та Лондоні.
До форуму долучилися перші леді Латвії, Литви, Польщі Сербії, Ізраїлю, Німеччини, Туреччини, Греції, Бельгії, Белізу, Еквадору, Іспанії, Канади, Франції, США Спадкоємна принцеса Ліхтенштейну, голова Євроради Шарль Мішель, президент Польщі Анджей Дуда, зірки світового спорту та шоу-бізнесу.
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