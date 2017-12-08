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Третій енергоблок Рівненської АЕС відключено від енергомережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Енергоблок № 3 Рівненської АЕС відключили від енергомережі для проведення планового ремонту, який триватиме 228 календарних діб. Про це повідомили УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.

Енергоблок відключили від мережі сьогодні о 00:01.

“У ході ремонту планується виконати понадрегламентні роботи, а саме ремонт залізобетонних конструкцій басейну витримки і перевантаження. Також великий обсяг робіт буде виконаний згідно з Програмою продовження терміну експлуатації енергоблоку № 3”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня енергоблок № 4 Запорізької АЕС підключили до мережі після проведення планового ремонту.

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