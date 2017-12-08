Третий энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок отключили от сети сегодня в 00:01.

“В ходе ремонта планируется выполнить сверхрегламентные работы, а именно ремонт железобетонных конструкций бассейна выдержки и перегрузки. Также большой объем работ будет выполнен согласно Программе продления срока эксплуатации энергоблока № 3”, — говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря энергоблок № 4 Запорожской АЭС подключили к сети после проведения планового ремонта.