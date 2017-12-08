Третий энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Энергоблок №3 Ровенской АЭС отключили от энергосети для проведения планового ремонта, который продлится 228 календарных дней. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Энергоблок отключили от сети сегодня в 00:01.
“В ходе ремонта планируется выполнить сверхрегламентные работы, а именно ремонт железобетонных конструкций бассейна выдержки и перегрузки. Также большой объем работ будет выполнен согласно Программе продления срока эксплуатации энергоблока № 3”, — говорится в сообщении.
Напомним, 6 декабря энергоблок № 4 Запорожской АЭС подключили к сети после проведения планового ремонта.