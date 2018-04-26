Третина російських новин присвячена Україні – МІП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Третя частина кожного випуску новин на території Російської Федерації присвячені Україні. Про це в четвер на прес-конференції в Києві сказала перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає кореспондент УНН.
“Ми моніторимо постійно те, як і що висвітлюють російські ЗМІ, і наш моніторинг показує, що приблизно 1/3 кожного випуску новин на території Російської Федерації, чи то національні телеканали, чи місцеві — вони присвячені Україні. Те, що вони висвітлюють і як вони це роблять, у класиці жанру називається „мова ворожнечі“. Тобто сьогодні Україну і українців показують як екстремістів, терористів, радикалів, карателів, націоналістів, і фактично ми розуміємо, яка мета цього”, — розповіла вона.
За словами Джапарової, Крим — це окремий регіон, де ця пропаганда має ще більше навантаження.
Як повідомляв УНН, рівень довіри до українських ЗМІ на окупованому Донбасі зменшився.