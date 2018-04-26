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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Третина російських новин присвячена Україні – МІП

Київ • УНН

 • 9709 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Третя частина кожного випуску новин на території Російської Федерації присвячені Україні. Про це в четвер на прес-конференції в Києві сказала перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає кореспондент УНН.

Третина російських новин присвячена Україні – МІП

“Ми моніторимо постійно те, як і що висвітлюють російські ЗМІ, і наш моніторинг показує, що приблизно 1/3 кожного випуску новин на території Російської Федерації, чи то національні телеканали, чи місцеві — вони присвячені Україні. Те, що вони висвітлюють і як вони це роблять, у класиці жанру називається „мова ворожнечі“. Тобто сьогодні Україну і українців показують як екстремістів, терористів, радикалів, карателів, націоналістів, і фактично ми розуміємо, яка мета цього”, — розповіла вона.

За словами Джапарової, Крим — це окремий регіон, де ця пропаганда має ще більше навантаження.

Як повідомляв УНН, рівень довіри до українських ЗМІ на окупованому Донбасі зменшився.

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