Третина росіян вважає перемогу Зеленського кращим варіантом для Росії – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кращим варіантом для Росії 31% росіян вважає перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Такі дані опитування приводить російська недержавна дослідницька організація. “Левада-Центру”, передає УНН.
Серед опитаних 2% вважали кращим варіантом перемогу Порошенка, 55% заявляли, що для Росії не має значення ім’я переможця виборів, ще 12% не змогли відповісти на це питання.
Крім того, відповідаючи на питання, наскільки уважно вони стежать за виборами в Україні, 38% сказали, що стежать без особливої уваги і 29% - зовсім не стежать.
"Дуже уважно" стежать за виборами 12% росіян, і ще 18% - "досить уважно". Нічого не чули про українські вибори 3% опитаних.
Опитування проводили 18-23 квітня серед осіб міського та сільского населення у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. У ньому взяли участь 1 625 людей.
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Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує:
Для показників, близьких до 50% - 3,4%,
Для показників, близьких до 25%/75% - 2,9%,
Для показників, близьких до 10%/90% - 2,0%,
Для показників, близьких до 5%/95% - 1,5%
Як повідомляв УНН, Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати. Таке опитування опубліковала соціологічна служба Gallup.