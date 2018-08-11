Тренер "Зорі" назвав рівними шанси на успіх після першої гри з "Брагою"

“Думаю, дуже хороша гра була. Динамічна. Я говорив, що „Брага“ досить серйозна команда, хороший підбір футболістів. Проте, ми теж проявили себе. Я вдячний дуже всій команді за те ставлення, нарешті побачив, що дійсно є команда, є націленість, компактність, як в атаці, так і в обороні. Було величезне бажання у хлопців, єдине погано, що пропустили гол. Але найважливіше, що не опустили голову, а йшли вперед — зрівняли рахунок, були ще моменти”, — розповів рульовий “Зорі”.

Вернидуб відзначив неоптимальні кондиції суперника, які далися взнаки у другому таймі.

“Якщо розкласти по таймах, перший був однаковим, нічийним. У другому ми почали трохи більше атакувати, могутніше через фланги. Проте, пропустили цей м’яч. Після цього, коли пропустили, я думаю, команда „Брага“ або втомилася, або ще фізичні кондиції не ті, не в оптимальному стані. Тому що ми вже зіграли 3 тури в чемпіонаті України, а вони тільки були на зборах. Ті показники на зборах, самі розумієте, збори є збори, а чемпіонат — чемпіонатом. Вони ось тільки 12-го стартують в своєму чемпіонаті. Тому, десь в цьому перевага була на нашому боці. Через тиждень ми будемо грати у них вдома. Я думаю, буде дуже складно, але я все одно говорю про те, що шанси у нас, точно так же, як і у „Браги“, 50 на 50”, — додав Вернидуб.

Як повідомляв УНН, інший представник Ліги Європи “Маріуполь” поступився “Бордо”.