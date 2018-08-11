Тренер "Зари" назвал равными шансы на успех после первой игры с "Брагой"

“Думаю, очень хорошая игра была. Динамическая. Я говорил, что „Брага“ серьезная команда, хороший подбор футболистов. Однако, мы тоже проявили себя. Я благодарен очень всей команде за то отношение, наконец увидел, что действительно есть команда, есть нацеленность, компактность, как в атаке, так и в обороне. Было огромное желание у ребят, единственное плохо, что пропустили гол. Но самое важное, что не опустили голову, а шли вперед — сравняли счет, были еще моменты”, — рассказал рулевой “Зари”.

Вернидуб отметил неоптимальные кондиции соперника, которые сказались во втором тайме.

“Если разложить по таймах, первый был одинаковым, ничейным. Во втором мы начали немного больше атаковать, мощнее через фланги. Однако, пропустили этот мяч. После этого, когда пропустили, я думаю, команда „Брага“ или устала, или еще физические кондиции не те, не в оптимальном состоянии. Потому что мы уже сыграли 3 тура в чемпионате Украины, а они только были на сборах. Те показатели на сборах, сами понимаете, собрание является собрание, а чемпионат — чемпионатом. Они вот только 12-го стартуют в своем чемпионате. Поэтому, где-то в этом преимущество было на нашей стороне. Через неделю мы будем играть у них дома. Я думаю, будет очень сложно, но я все равно говорю о том, что шансы у нас, точно так же, как и у „Браги“, 50 на 50”, — добавил Вернидуб.

Как сообщал УНН, другой представитель Лиги Европы “Мариуполь” уступил “Бордо”.