Тренер жіночої збірної України з баскетболу вступив у тероборону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 та "Київ-Баскета" Володимир Холопов став на захист батьківщини, інформує УНН з посиланням на сторінку Холопова на Facebook.
Деталі
Наставник зауважив, що його життя поділилось на до та після, виклавши одне фото з тренувального процесу, а друге зі зброєю у руках.
Цитата
"Життя ділиться на до і після...Герої на передовій, а кожен із нас повинен просто робити усе для перемоги", - вважає Холопов.
Доповнення
Раніше серед відомих спортсменів до тероборони вступили: боксери Усик, Ломаченко, колишні тенісисти Стаховський, Долгополов і Медведєв. Також Україну боронять ряд чинних і колишніх футболістів: Олег Лужний, Андрій Богданов, Олександр Алієв, Михайло Кополовець, Володимир Безсонов та інші.
Що передувало цьому
Шевченко розпочав збір коштів для постраждалих від військового нападу РФ.