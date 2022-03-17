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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Тренер жіночої збірної України з баскетболу вступив у тероборону

Тренер жіночої збірної України з баскетболу вступив у тероборону

Київ • УНН

 • 88945 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 та "Київ-Баскета" Володимир Холопов став на захист батьківщини, інформує УНН з посиланням на сторінку Холопова на Facebook.

Деталі

Наставник зауважив, що його життя поділилось на до та після, виклавши одне фото з тренувального процесу, а друге зі зброєю у руках.

Цитата

"Життя ділиться на до і після...Герої на передовій, а кожен із нас повинен просто робити усе для перемоги", - вважає Холопов.

Доповнення

Раніше серед відомих спортсменів до тероборони вступили: боксери Усик, Ломаченко, колишні тенісисти Стаховський, Долгополов і Медведєв. Також Україну боронять ряд чинних і колишніх футболістів: Олег Лужний, Андрій Богданов, Олександр Алієв, Михайло Кополовець, Володимир Безсонов та інші.

Що передувало цьому

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Українські Національні Новини

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