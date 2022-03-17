Тренер женской сборной Украины по баскетболу вступил в тероборону

Детали

Наставник отметил, что его жизнь поделилась на до и после, выложив одно фото из тренировочного процесса, а второе с оружием в руках.

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"Жизнь делится на до и после... Герои на передовой, а каждый из нас должен просто делать все для победы", - считает Холопов.

Дополнение

Ранее среди известных спортсменов в тероборону вступили боксеры Усик, Ломаченко, бывшие теннисисты Стаховский, Долгополов и Медведев. Также Украину защищают ряд действующих и бывших футболистов: Олег Лужный, Андрей Богданов, Александр Алиев, Михаил Кополовец, Владимир Бессонов и другие.

Что предшествовало этому

Шевченко начал сбор средств для пострадавших от военного нападения РФ.