Тренер збірної України з біатлону розповів про підготовку команди

"9-10 листопада у Кенморі (Канада) будуть контрольні старти. Змагатися будемо у спринті на 10 км та в індивідуальній естафеті. Тобто, кожен біатлоніст біжить сам за себе, але стріляє за правилами естафети – з трьома додатковими патронами. Маємо висококваліфікованих спаринг-партнерів: чемпіон світу Лоуел Бейлі, Тім Бурк (США), Скот Гоу (Канада). Класно, що можемо перевірити себе на їхньому фоні", - заявив Санітра.

Варто відзначити, що перший етап Кубку світу пройде в шведському Естерсунді починаючи з 26 листопада.

Як повідомляв УНН, білоруська біатлоністка Блашко виступатиме під прапором України.