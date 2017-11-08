Тренер збірної України з біатлону розповів про підготовку команди
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону словак Юрай Санітра розповів про майбутній контрольний старт своїх підопічних та перерахував кількох іменитих суперників "жовто-блакитних", повідомляє УНН з посиланням на повідомлення UA:Біатлон на сторінці у Facebook.
"9-10 листопада у Кенморі (Канада) будуть контрольні старти. Змагатися будемо у спринті на 10 км та в індивідуальній естафеті. Тобто, кожен біатлоніст біжить сам за себе, але стріляє за правилами естафети – з трьома додатковими патронами. Маємо висококваліфікованих спаринг-партнерів: чемпіон світу Лоуел Бейлі, Тім Бурк (США), Скот Гоу (Канада). Класно, що можемо перевірити себе на їхньому фоні", - заявив Санітра.
Варто відзначити, що перший етап Кубку світу пройде в шведському Естерсунді починаючи з 26 листопада.
Як повідомляв УНН, білоруська біатлоністка Блашко виступатиме під прапором України.