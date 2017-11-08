Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о подготовке команды

"9-10 ноября в Кэнморе (Канада) будут контрольные старты. Соревноваться будем в спринте на 10 км и в индивидуальной эстафете. То есть, каждый биатлонист бежит сам за себя, но стреляет по правилам эстафеты - с тремя дополнительными патронами. Имеем высококвалифицированных спарринг партнеров: чемпион мира Лоуэлл Бэйли, Тим Бурк (США), Скотт Гоу (Канада). Хорошо, что можем проверить себя на их фоне", - заявил Санитра.

Стоит отметить, что первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде начиная с 26 ноября.

Как сообщал УНН, белорусская биатлонистка Блашка выступать под флагом Украины.