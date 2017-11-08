Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о подготовке команды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону словак Юрай Санитра рассказал о будущем контрольный старт своих подопечных и перечислил нескольких именитых соперников "желто-синих", сообщает УНН со ссылкой на сообщение UA: Биатлон на странице в Facebook.
"9-10 ноября в Кэнморе (Канада) будут контрольные старты. Соревноваться будем в спринте на 10 км и в индивидуальной эстафете. То есть, каждый биатлонист бежит сам за себя, но стреляет по правилам эстафеты - с тремя дополнительными патронами. Имеем высококвалифицированных спарринг партнеров: чемпион мира Лоуэлл Бэйли, Тим Бурк (США), Скотт Гоу (Канада). Хорошо, что можем проверить себя на их фоне", - заявил Санитра.
Стоит отметить, что первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде начиная с 26 ноября.
Как сообщал УНН, белорусская биатлонистка Блашка выступать под флагом Украины.