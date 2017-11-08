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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 5472 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 40700 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61996 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69867 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72738 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60694 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98534 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100704 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о подготовке команды

Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о подготовке команды

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону словак Юрай Санитра рассказал о будущем контрольный старт своих подопечных и перечислил нескольких именитых соперников "желто-синих", сообщает УНН со ссылкой на сообщение UA: Биатлон на странице в Facebook.

"9-10 ноября в Кэнморе (Канада) будут контрольные старты. Соревноваться будем в спринте на 10 км и в индивидуальной эстафете. То есть, каждый биатлонист бежит сам за себя, но стреляет по правилам эстафеты - с тремя дополнительными патронами. Имеем высококвалифицированных спарринг партнеров: чемпион мира Лоуэлл Бэйли, Тим Бурк (США), Скотт Гоу (Канада). Хорошо, что можем проверить себя на их фоне", - заявил Санитра.

Стоит отметить, что первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде начиная с 26 ноября.

Как сообщал УНН, белорусская биатлонистка Блашка выступать под флагом Украины.

 

Украинские Национальные Новости

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