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Тренер збірної України вдруге скоротив список хокеїстів на домашній ЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Список гравців національної збірної команди України, що продовжують підготовку до чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІА, скоротився ще на два прізвища, інформує УНН з посиланням на ФХУ.

Через травму участь у змаганні не братиме захисник-універсал хокейного клубу "Кременчук" Олексій Мельников. В той же час після вчорашнього двостороннього поєдинку за рішенням тренерського штабу табір команди залишив ще один представник срібного призера національного чемпіонату Севастьян Карпенко.

Відзначимо, що участь у двосторонньому матчі взяв Роман Благий, який продовжує відновлення після травми. Сама ж гра пройшла у закритому режимі.

Додамо, що для виходу в елітний Дивізіон чемпіонату світу українцям необхідно зайняти одне із двох перших місць із шести команд-учасниць майбутнього турніру.

Нагадаємо, з 22 до 28 квітня у Києві відбудеться чемпіонат світу з хокею. Окрім України, в престижних змаганнях візьмуть участь ще 5 збірних команд – Австрія, Польща, Південна Корея, Угорщина і Казахстан.

Українські Національні Новини

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