Тренер збірної України вдруге скоротив список хокеїстів на домашній ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Список гравців національної збірної команди України, що продовжують підготовку до чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІА, скоротився ще на два прізвища, інформує УНН з посиланням на ФХУ.
Через травму участь у змаганні не братиме захисник-універсал хокейного клубу "Кременчук" Олексій Мельников. В той же час після вчорашнього двостороннього поєдинку за рішенням тренерського штабу табір команди залишив ще один представник срібного призера національного чемпіонату Севастьян Карпенко.
Відзначимо, що участь у двосторонньому матчі взяв Роман Благий, який продовжує відновлення після травми. Сама ж гра пройшла у закритому режимі.
Додамо, що для виходу в елітний Дивізіон чемпіонату світу українцям необхідно зайняти одне із двох перших місць із шести команд-учасниць майбутнього турніру.
Нагадаємо, з 22 до 28 квітня у Києві відбудеться чемпіонат світу з хокею. Окрім України, в престижних змаганнях візьмуть участь ще 5 збірних команд – Австрія, Польща, Південна Корея, Угорщина і Казахстан.