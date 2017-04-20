Тренер сборной Украины во второй раз сократил список хоккеистов на домашней ЧМ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34584 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100559 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152451 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114866 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115581 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111996 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103923 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106950 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103464 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152601 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Тренер сборной Украины во второй раз сократил список хоккеистов на домашней ЧМ

Тренер сборной Украины во второй раз сократил список хоккеистов на домашней ЧМ

Киев  •  УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Список игроков национальной сборной команды Украины, продолжающие подготовку к чемпионату мира по хоккею в Дивизионе ІА сократился еще на две фамилии, информирует УНН со ссылкой на ФХУ.

Из-за травмы участие в соревновании не будет защитник-универсал хоккейного клуба “Кременчуг” Алексей Мельников. В то же время после вчерашнего двустороннего поединка по решению тренерского штаба лагерь команды покинул еще один представитель серебряного призера национального чемпионата Севастьян Карпенко.

Отметим, что участие в двустороннем матче взял Роман Благой, который продолжает восстановление после травмы. Сама же игра прошла в закрытом режиме.

Добавим, что для выхода в элитный дивизион чемпионата мира Украинские необходимо занять одно из двух первых мест из шести команд-участниц предстоящего турнира.

Напомним, с 22 по 28 апреля в Киеве состоится чемпионат мира по хоккею. Кроме Украины, в престижных соревнованиях примут участие еще 5 сборных команд — Австрия, Польша, Южная Корея, Венгрия и Казахстан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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