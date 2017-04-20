Тренер сборной Украины во второй раз сократил список хоккеистов на домашней ЧМ

Из-за травмы участие в соревновании не будет защитник-универсал хоккейного клуба “Кременчуг” Алексей Мельников. В то же время после вчерашнего двустороннего поединка по решению тренерского штаба лагерь команды покинул еще один представитель серебряного призера национального чемпионата Севастьян Карпенко.

Отметим, что участие в двустороннем матче взял Роман Благой, который продолжает восстановление после травмы. Сама же игра прошла в закрытом режиме.

Добавим, что для выхода в элитный дивизион чемпионата мира Украинские необходимо занять одно из двух первых мест из шести команд-участниц предстоящего турнира.

Напомним, с 22 по 28 апреля в Киеве состоится чемпионат мира по хоккею. Кроме Украины, в престижных соревнованиях примут участие еще 5 сборных команд — Австрия, Польша, Южная Корея, Венгрия и Казахстан.