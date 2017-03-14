Тренер "Ювентуса" очікує складної гри проти "Порту"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Незважаючи на гостьову перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0, наставник "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі перед поєдинком у відповідь з "Порту" висловлювався дуже обережно, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Порту" проведе класний матч. Вони знають, як грати такі поєдинки, вони продемонстрували це в раунді плей-офф проти "Роми". Я показав цей матч своїм гравцям, щоб вони знали, чого очікувати. Ми повинні зіграти так, ніби рахунок як і раніше 0:0, і постаратися знову перемогти. Єдине, що має значення - це пройти далі. Нам не треба посилати ніяких сигналів суперникам. Треба тільки зіграти впевнено, якщо ми хочемо мати шанс пройти весь шлях до кінця", - заявив італійський фахівець.
Також наставник туринців додав: "у жовтні всі думали, що "Баварія" в кризі, а вона тепер фаворит. Всі думали, що "Барселоні" кінець, а вона тепер фаворит. У футболі ситуація змінюється швидко".
Зауважимо, що "Ювентус" виграв всі 36 єврокубкових протистоянь, коли перемагав на виїзді в першому матчі.
Нагадаємо, сьогодні визначаться чергові два учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.