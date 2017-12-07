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Тренер "Шахтаря" з'явився на прес-конференцію в костюмі Зорро

Тренер "Шахтаря" з'явився на прес-конференцію в костюмі Зорро

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека стримав обіцянку і після виходу в плей-оф Ліги чемпіонів прийшов на прес-конференцію в костюмі Зорро, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА та "Шахтаря".

"Це найвеселіша прес-конференція в моєму житті. Всі сміються і посміхаються. Гравці мене ще не бачили в масці Зорро. У цьому образі я з'явився тільки на прес-конференції перед журналістами. Думаю, хлопці в роздягальні чекають і хочуть мене побачити в такому образі. Цей жарт буде існувати ще дуже довгий час", - розпочав португальський коуч.

Також тренер розповів рецепт успіху у протистоянні із "Манчестер Сіті".

"Сьогодні була практично ідеальна гра. Виграти у "Сіті" - непросто, як ви знаєте. Ми грали уважно в обороні і якісно виходили в атаку. Було дуже важливо позбавити вільних зон суперника. Нам вдалося це зробити. Велику небезпеку вони не створювали, і це, напевно, було найголовнішим. Останнім часом "Манчестер Сіті" не так часто грав в три захисника. Ми спробували максимально вивчити суперника, підготуватися до всіх можливих їх тактичних схем, і у нас це вийшло", - підсумував португальський спеціаліст.

Зауважимо, що головний тренер "Шахтаря" дотримав слова, даного майже місяць тому. Перед домашньою грою із "Фейєнордом" наставник пообіцяв журналістам з'явитися на прес-конференцію в костюмі Зорро у випадку проходження його команди в плей-оф ЛЧ.

Нагадаємо, на ОСК "Металіст" в Харкові підбіг до закінчення поєдинок 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів у квартеті F між донецьким "Шахтарем" та англійським "Манчестер Сіті". Шахтар переміг Манчестер Сіті та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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