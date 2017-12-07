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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Тренер "Шахтера" появился на пресс-конференцию в костюме Зорро

Тренер "Шахтера" появился на пресс-конференцию в костюме Зорро

Киев  •  УНН

 • 25277 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сдержал обещание и после выхода в плей-офф Лиги чемпионов пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и "Шахтера".

"Это самая веселая пресс-конференция в моей жизни. Все смеются и улыбаются. Игроки меня еще не видели в маске Зорро. В этом образе я появился только на пресс-конференции перед журналистами. Думаю, ребята в раздевалке ждут и хотят меня увидеть в таком образе. Эта шутка будет существовать еще очень долгое время ", - начал португальский коуч.

Также тренер рассказал рецепт успеха в противостоянии с "Манчестер Сити".

"Сегодня была практически идеальная игра. Выиграть у" Сити "- не просто, как вы знаете. Мы играли внимательно в обороне и качественно выходили в атаку. Было очень важно лишить свободных зон соперника. Нам удалось это сделать. Большую опасность они не создавали, и это, наверное, было самым главным. в последнее время "Манчестер Сити" не так часто играл в три защитника. Мы попытались максимально изучить соперника, подготовиться ко всем возможным их тактических схем, и у нас это получилось ", - подытожил португальский специалист.

Заметим, что главный тренер "Шахтера" сдержал слово, данное почти месяц назад. Перед домашней игрой с "Фейеноордом" наставник пообещал журналистам появиться на пресс-конференцию в костюме Зорро в случае прохождения его команды в плей-офф ЛЧ.

Напомним, на ОСК "Металлист" в Харькове подбежал к окончанию поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F между донецким "Шахтером" и английским "Манчестер Сити". Шахтер победил Манчестер Сити и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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