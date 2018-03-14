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Тренер "Шахтаря" про гру з "Ромою": ми домінували на полі

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Наставник донецького “Шахтаря” Паулу Фонсека прокоментував поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в якому його підопічні поступилися “Ромі” та вилетіли зі змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.

“Передусім хочу привітати суперника й побажати йому великих успіхів на наступній стадії. Відверто кажучи, я намагаюсь аналізувати гру в цілому, а не однієї команди. „Рома“ реалізувала один момент, коли ми дозволили ним скористатися. Узагалі ж я побачив, що „Шахтар“ домінував на полі. Ми завершили матч удесятьох, якщо не помиляюсь, володіли м’ячем понад 60 відсотків часу і до фінального свистка далі притискали господарів до їхнього штрафного”, — наголосив португалець.

Також тренер вважає зовсім різними рівні чемпіонатів України та Італії.

“Гадаю, всі добре розуміють, що рівень українського футболу не такий високий, як в Італії. Ні для кого не секрет, що в цьому плані ми також є дуже далекими від Іспанії або Англії. Відрізняються й інвестиції клубів: ми не купуємо дорогих гравців, а намагаємось їх формувати у своїй команді. Напевно, тому „Шахтар“ не завжди може пройти далі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів”, — підсумував Фонсека.

Як повідомляв УНН, гол Джеко приніс “Ромі” путівку (1:0) до чвертьфіналу ЛЧ.

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