Тренер "Шахтера" об игре с "Ромой": мы доминировали на поле

“Прежде всего хочу поздравить соперника и пожелать ему больших успехов на следующей стадии. Откровенно говоря, я стараюсь анализировать игру в целом, а не одной команды. „Рома“ реализовала один момент, когда мы позволили им воспользоваться. Вообще же я увидел, что „Шахтер“ доминировал на поле. Мы завершили матч вдесятером, если не ошибаюсь, владели мячом более 60 процентов времени и до финального свистка дальше прижимали хозяев к их штрафной”, — отметил португалец.

Также тренер считает совершенно разными уровни чемпионатов Украины и Италии.

“Думаю, все хорошо понимают, что уровень украинского футбола не так высок, как в Италии. Ни для кого не секрет, что в этом плане мы также очень далеки от Испании или Англии. Отличаются и инвестиции клубов: мы не покупаем дорогих игроков, а пытаемся их формировать в своей команде. Наверное, поэтому „Шахтер“ не всегда может пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов”, — подытожил Фонсека.

Как сообщал УНН, гол Джеко принес “Роме” путевку (1:0) в четвертьфинал ЛЧ.