Тренер "Севільї" Х.Сампаолі очолив збірну Аргентини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Іспанська "Севілья" оголосила про дострокове розірвання контракту з аргентинським фахівцем Хорхе Сампаолі. Тренер продовжить кар'єру в збірній Аргентини, передає УНН з посиланням на сайт іспанської команди.
"Севілья" вже досягла принципової домовленості з Асоціацією футболу Аргентини про перехід тренера, а відповідні документи будуть підписані 1 червня.
Відзначимо, що аргентинець Х.Сампаолі очолив андалусійський клуб влітку 2016 року. Цього сезону аргентинський фахівець посів з командою 4-те місце у Прімері та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Зауважимо, що збірна Аргентини після 14 матчів з 22 очками посідає п'яте місце у відбірковому турнірі зони Південноамериканської конфедерації футболу.
Додамо також, останнім наставником аргентинців був Едгарн Бауса, котрий працював зі збірною із серпня 2016 року.
Як повідомляв УНН, ФІФА відмінив чотириматчеву дискваліфікацію Л.Мессі.