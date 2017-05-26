Тренер "Севильи" Х.Сампаоли возглавил сборную Аргентины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Испанская "Севилья" объявила о досрочном расторжении контракта с аргентинским специалистом Сампаоли. Тренер продолжит карьеру в сборной Аргентины, передает УНН со ссылкой на сайт испанской команды.
"Севилья" уже достигла принципиальной договоренности с Ассоциацией футбола Аргентины о переходе тренера, а соответствующие документы будут подписаны 1 июня.
Отметим, что аргентинец Х.Сампаоли возглавил андалусийский клуб летом 2016 года. В этом сезоне аргентинский специалист занял с командой 4-е место в Примере и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.
Заметим, что сборная Аргентины после 14 матчей с 22 очками занимает пятое место в отборочном турнире зоны Южноамериканской конфедерации футбола.
Добавим также, в последнее наставником аргентинцев был Едгарн Бауса, который работал со сборной с августа 2016 года.
Как сообщал УНН, ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Л.Месси.