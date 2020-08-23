Тренер "ПСЖ" заявив про перевагу "Баварії" у фіналі Ліги чемпіонів

Тухель пригадав, хто у його команді має досвід виграшів у даному турнірі та відзначив, що у німецького клубу є перевага.

“Я багато говорю з Навасом (колишній переможець турніру — ред.). Ми обговорювали це перед півфіналом. У нас також є Ді Марія і Неймар, які виграли цей турнір. Я згоден з тим, що у „Баварії“ є невелика перевага, так як вона звикла грати в таких фіналах. Однак це не буде вирішальною перевагою”, — наголосив німець.

Тухель повідомив про стан здоров’я кількох лідерів клубу після їх травмувань.

“Травма Верратті була внаслідок удару, а не м’язового ушкодження, тому зараз немає великого ризику. Він відчуває себе відносно комфортно. Схожа ситуація була з Мбаппе. Чи готовий він на 100 відсотків відіграти 120 хвилин? Звичайно, ні. У кінцевому підсумку нам потрібно відповісти на питання, чи готовий він грати взагалі. Відповідь — так. Якщо нічого особливого не станеться на тренуванні. Вранці ми зможемо прийняти рішення про те, чи вийде він в стартовому складі”, — зауважив Тухель.

Додамо, фінал Ліги чемпіонів стартуватиме сьогодні о 22:00.