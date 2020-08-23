Тренер "ПСЖ" заявил о превосходстве "Баварии" в финале Лиги чемпионов

Тухель вспомнил, кто в его команде имеет опыт выигрышей в данном турнире и отметил, что у немецкого клуба есть преимущество.

“Я много говорю с Навасом (бывший победитель турнира — ред.). Мы обсуждали это перед полуфиналом. У нас также есть Ди Мария и Неймар, которые выиграли этот турнир. Я согласен с тем, что у „Баварии“ есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим преимуществом”, — подчеркнул немец.

Тухель сообщил о состоянии здоровья нескольких лидеров клуба после их травм.

“Травма Верратти была в результате удара, а не мышечного повреждения, поэтому сейчас нет большого риска. Он чувствует себя относительно комфортно. Похожая ситуация была с Мбаппе. Готов ли он на 100 процентов играть 120 минут? Конечно, нет. В конечном итоге нам нужно ответить на вопрос, готов ли он играть вообще. Ответ — да. Если ничего особенного не произойдет на тренировке. Утром мы сможем принять решение о том, выйдет ли он в стартовом составе”, — отметил Тухель.

Добавим, финал Лиги чемпионов стартует сегодня в 22:00.