Тренер "Фейєноорда": спробуємо здобути позитивний результат у матчі з "Шахтарем"

"Попри те що ми поступилися "Шахтарю", "Аяксу" й не змогли здолати "Роду", із психологічним станом усе в порядку. Необхідно дуже добре попрацювати, аби перемогти "Шахтар". Це буде важка зустріч. Намагатимемось здобути позитивний результат, щоб зберегти шанси принаймні на Лігу Європи", - заявив нідерландський фахівець.

Примітно, ван Бронкхорст припустив, що його команда може завершити поєдинок без перемоги, адже на думку тренера "Шахтар" одна з найсильніших команд у групі ЛЧ.

"Припускаю, що ми і не виграємо. "Шахтар" – один з найсильніших у групі, у них відмінні виконавці. Аби на щось розраховувати, слід продемонструвати стовідсоткову самовіддачу. Донеччани багато років виступають у Лізі чемпіонів. Чудова команда, яка довела це в Роттердамі. В їхньому складі є бразильці, що роблять гру динамічнішою та здатні створити проблеми будь-якому футболістові, як це було в першому матчі. Але передусім "Шахтар" є міцним колективними діями", - підсумував коуч.

Як повідомляв УНН, УЄФА оштрафував "Шахтар" на 12 тисяч євро.