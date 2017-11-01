Тренер "Фейеноорда": попробуем получить положительный результат в матче с "Шахтером"

"Несмотря на то что мы уступили "Шахтеру", "Аяксу" и не смогли одолеть "Роду", с психологическим состоянием все в порядке. Необходимо очень хорошо поработать, чтобы победить "Шахтер". Это будет тяжелая встреча. Постараемся добиться положительного результата, чтобы сохранить шансы по крайней мере на Лигу Европы", - заявил голландский специалист.

Примечательно, что ван Бронкхорст предположил, что его команда может завершить поединок без победы, ведь по мнению тренера - "Шахтер" одна из самых сильных команд в группе ЛЧ.

"Предполагаю, что мы и не выиграем. "Шахтер" - один из сильнейших в группе, у них отличные исполнители. Чтобы на что-то рассчитывать, следует продемонстрировать стопроцентную самоотдачу. Дончане много лет выступают в Лиге чемпионов. Замечательная команда, которая доказала это в Роттердаме. В их составе есть бразильцы, делают игру более динамичной и способны создать проблемы любому футболисту, как это было в первом матче. Но прежде всего "Шахтер" является крепким коллективными действиями", - подытожил коуч.

Как сообщал УНН, УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тыс. евро.