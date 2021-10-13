Тренер Боснії і Герцеговини оцінив шанси України на вихід на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Після сьогоднішнього матчу відбору ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина (1:1) своїми думками поділився головний тренер суперника “синьо-жовтих” Івайло Петев. Слова фахівця опублікував сайт УАФ, передає УНН.
Цитата
Петров впевнений у рівності шансів трьох збірних на те, що вони посядуть підсумкове друге місце після французької команди.
“Ми протистояли сильному супернику, і матч видався дуже важкий. Я не задоволений першими 20–25 хвилинами поєдинку. Ми пропустили легкий м’яч і важко входили у гру. Потім ми не змогли реалізувати свої шанси, аби здобути три очки. Утім, зауважу, що й українці мали свої можливості.
Сподіваюся, що за місяць усі наші футболісти будуть здорові й допоможуть нам у двох останніх зустрічах відбірного турніру. Гадаю, що ми, Фінляндія та Україна маємо рівні шанси посісти підсумкове друге місце в нашій відбірній групі”, — зауважив Петев.
Доповнення
Наразі в заключному турі команді Олександра Петракова обов’язково потрібно перемагати в Боснії і сподіватися на вдалі результати в інших матчах.