Тренер Боснії і Герцеговини оцінив шанси України на вихід на ЧС-2022

Цитата

Петров впевнений у рівності шансів трьох збірних на те, що вони посядуть підсумкове друге місце після французької команди.

“Ми протистояли сильному супернику, і матч видався дуже важкий. Я не задоволений першими 20–25 хвилинами поєдинку. Ми пропустили легкий м’яч і важко входили у гру. Потім ми не змогли реалізувати свої шанси, аби здобути три очки. Утім, зауважу, що й українці мали свої можливості.

Сподіваюся, що за місяць усі наші футболісти будуть здорові й допоможуть нам у двох останніх зустрічах відбірного турніру. Гадаю, що ми, Фінляндія та Україна маємо рівні шанси посісти підсумкове друге місце в нашій відбірній групі”, — зауважив Петев.

Доповнення

Наразі в заключному турі команді Олександра Петракова обов’язково потрібно перемагати в Боснії і сподіватися на вдалі результати в інших матчах.