Тренер Боснии и Герцеговины оценил шансы Украины на выход на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. После сегодняшнего матча отбора ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина (1: 1) своими мыслями поделился главный тренер соперника "сине-желтых" Ивайло Петев. Слова специалиста опубликовал сайт УАФ, передает УНН.
Цитата
Петров уверен в равенстве шансов трех сборных на то, что они займут итоговое второе место после французской команды.
“Мы противостояли сильному сопернику, и матч выдался очень тяжелый. Я не доволен первыми 20-25 минутами поединка. Мы пропустили легкий мяч и трудно входили в игру. Потом мы не смогли реализовать свои шансы, чтобы получить три очка. Впрочем, замечу, что и украинцы имели свои возможности.
Надеюсь, что за месяц все наши футболисты будут здоровы и помогут нам в двух последних встречах отборочного турнира. Думаю, что мы, Финляндия и Украина должны равные шансы занять итоговое второе место в нашей отборочной группе ”, - отметил Петев.
Дополнение
Сейчас в заключительном туре команде Александра Петракова обязательно нужно побеждать в Боснии и надеяться на удачные результаты в других матчах.