Тренер "Бенфіки": "Динамо" настільки ж сильна команда, як "Баварія" і "Барселона"

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Жезуш прирівняв рівень гри "Динамо" із топовими командами Європи – "Баварією" і "Барселоною".

"Звичайно, ми не дивимося на "Динамо", як на найслабшу команду в групі. На чемпіонаті Європи відігравало п'ять футболістів "Динамо", в команді грає половина збірної України. Це явні ознаки того, що ми будемо грати проти чудової команди. Для мене "Динамо" настільки ж сильне, як "Барселона" або "Баварія". Я не дивлюся на "Динамо" інакше, ніж на інших суперників по групі", - зізнався спеціаліст.

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Також він розповів про трьох системоутворюючих футболістів у складі "біло-синіх": "судячи з ігрових моментів, "Динамо" - сильна команда в позиційних атаках, з хорошою тактичною розстановкою і ігровою ідеєю. Ми повинні спробувати зупинити двох - трьох ключових гравців киян, які є системоутворюючими у Луческу. Нам потрібно працювати над цим і дивитися, чи зможемо ми звести нанівець сильну сторону киян - позиційні атаки".

Довідка

Два сезони тому назад "Бенфіка" вилетіла після групового етапу Ліги чемпіонів у третій раз поспіль.