Тренер "Бенфики": "Динамо" столь же сильная команда, как "Бавария" и "Барселона"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Главный коуч лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезуш расхвалил киевское "Динамо" накануне очной игры в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит ресурс "Record.pt", передает УНН.
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Жезуш приравнял уровень игры "Динамо" с топовыми командами Европы - "Баварией" и "Барселоной".
"Конечно, мы не смотрим на "Динамо", как на самую слабую команду в группе. На чемпионате Европы играло пять футболистов "Динамо", в команде играет половина сборной Украины. Это явные признаки того, что мы будем играть против великолепной команды. Для меня "Динамо" столь же сильное, как "Барселона" или "Бавария". Я не смотрю на "Динамо" иначе, чем на других соперников по группе", - признался специалист.
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Также он рассказал о трех системообразующих футболистах в составе "бело-синих": "Судя по игровым моментам, "Динамо" - сильная команда в позиционных атаках, с хорошей тактической расстановкой и игровой идеей. Мы должны попытаться остановить двух - трех ключевых игроков киевлян, которые являются системообразующими у Луческу. Нам нужно работать над этим и смотреть, сможем ли мы свести на нет сильную сторону киевлян - позиционные атаки".
Справка
Два сезона назад "Бенфика" вылетела после группового этапа Лиги чемпионов в третий раз подряд.