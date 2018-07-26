Тренер Башир: Усик на голову кращий за Беллью

“На даний момент я всім сказав, що Усик поб’є Беллью, Паркера, Уайта — усіх цих боксерів. Я дуже поважаю Тоні Беллью, але Усик вже на голову кращий за інших. Я говорю це як людина, яка три роки працював з Олександром. У нього є те, що не притаманно іншим бійцям нинішнього покоління. Щоб знайти боксера з таким запалом, потрібно повернутися років на 25 назад”, — наголосив американець.

Також Башир перерахував якості нашого боксера, які допомагають йому здобувати всесвітню славу.

“Усик відрізняється від других боксерів своєю ментальністю, впевненістю і, звичайно ж, своєю фізичною підготовкою”, — додав тренер.

Відзначимо, що новозеландець Джозефа Паркера з 2016 по 2018 років володів чемпіонським поясом WBO у суперважах, але програв його у березні цього року у бою з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що став відомий можливий період проведення двобою Усик — Беллью в рамках суперважкого дивізіону.