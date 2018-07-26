Тренер Башир: Усик на голову лучше Беллью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Экс-наставник украинской абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика — Джеймс Али Башир, оценил шансы 31-летнего боксера по выступлений в супертяжелом дивизионе. Об этом американский тренер рассказал в интервью “BWTM Sports”, информирует УНН.
“На данный момент я всем сказал, что Усик побьет Беллью, Паркера, Уайта — всех этих боксеров. Я очень уважаю Тони Беллью, но Усик уже на голову лучше других. Я говорю это как человек, который три года работал с Александром. У него есть то, что не характерно для другим бойцам нынешнего поколения. Чтобы найти боксера с таким жаром, нужно вернуться лет на 25 назад”, - отметил американец.
Также Башир перечислил качества нашего боксера, которые помогают ему приобретать всемирную славу.
“Усик отличается от остальных боксеров своей ментальности, уверенностью и, конечно же, своей физической подготовкой”, — добавил тренер.
Отметим, что новозеландец Джозефа Паркера с 2016 по 2018 лет владел чемпионским поясом WBO в супертяжей, но проиграл его в марте этого года в бою с Энтони Джошуа.
Напомним, что стал известен возможный период проведения поединка Усик — Беллью в рамках супертяжелого дивизиона.