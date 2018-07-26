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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34899 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100668 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122788 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 130417 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168331 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153064 просмотра

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Тренер Башир: Усик на голову лучше Беллью

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Экс-наставник украинской абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика — Джеймс Али Башир, оценил шансы 31-летнего боксера по выступлений в супертяжелом дивизионе. Об этом американский тренер рассказал в интервью “BWTM Sports”, информирует УНН.

“На данный момент я всем сказал, что Усик побьет Беллью, Паркера, Уайта — всех этих боксеров. Я очень уважаю Тони Беллью, но Усик уже на голову лучше других. Я говорю это как человек, который три года работал с Александром. У него есть то, что не характерно для другим бойцам нынешнего поколения. Чтобы найти боксера с таким жаром, нужно вернуться лет на 25 назад”, - отметил американец.

Также Башир перечислил качества нашего боксера, которые помогают ему приобретать всемирную славу.

“Усик отличается от остальных боксеров своей ментальности, уверенностью и, конечно же, своей физической подготовкой”, — добавил тренер.

Отметим, что новозеландец Джозефа Паркера с 2016 по 2018 лет владел чемпионским поясом WBO в супертяжей, но проиграл его в марте этого года в бою с Энтони Джошуа.

Напомним, что стал известен возможный период проведения поединка Усик — Беллью в рамках супертяжелого дивизиона.

Украинские Национальные Новости

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