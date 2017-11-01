Тренер "Барселони" не виключив повернення Неймара в каталонський клуб

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що у Неймара виник конфлікт з головним тренером ПСЖ Унаї Емері, а сам бразилець відчуває себе некомфортно в Парижі.

"Що я зроблю, якщо Неймар повернеться? Подвійне сальто. Подивимося, що станеться в майбутньому, але зараз я не готовий говорити про це", - відповів Вальверде на запитання, чи відкриє "Барселона" для Неймара двері, якщо бразильський нападник захоче повернутися до каталонського клубу.

Варто відзначити, що один із найдорожчих футболістів світу Неймар перейшов до складу "Парі Сен-Жермен" влітку цього року. Вартість трансферу склала рекордну суму в історії футболу – 222 млн євро.

Нагадаємо, "ПСЖ" достроково оформив вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.