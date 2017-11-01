Тренер "Барселоны" не исключил возвращения Неймара в каталонский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о возможном возвращении звездного нападающего Неймара, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Неймара возник конфликт с главным тренером "ПСЖ" Унаи Эмери, а сам бразилец чувствует себя некомфортно в Париже.
"Что я сделаю, если Неймар вернется? Двойное сальто. Посмотрим, что произойдет в будущем, но сейчас я не готов говорить об этом", - сказал Вальверде на вопрос, откроет ли "Барселона" для Неймара двери, если бразильский нападающий захочет вернуться в каталонский клуб.
Стоит отметить, что один из самых дорогих футболистов мира Неймар перешел в состав "Пари Сен-Жермен" летом этого года. Стоимость трансфера составила рекордную сумму в истории футбола - 222 млн евро.
Напомним, "ПСЖ" досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов.