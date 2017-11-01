Тренер "Барселоны" не исключил возвращения Неймара в каталонский клуб

Ранее в СМИ появилась информация, что у Неймара возник конфликт с главным тренером "ПСЖ" Унаи Эмери, а сам бразилец чувствует себя некомфортно в Париже.

"Что я сделаю, если Неймар вернется? Двойное сальто. Посмотрим, что произойдет в будущем, но сейчас я не готов говорить об этом", - сказал Вальверде на вопрос, откроет ли "Барселона" для Неймара двери, если бразильский нападающий захочет вернуться в каталонский клуб.

Стоит отметить, что один из самых дорогих футболистов мира Неймар перешел в состав "Пари Сен-Жермен" летом этого года. Стоимость трансфера составила рекордную сумму в истории футбола - 222 млн евро.

Напомним, "ПСЖ" досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов.