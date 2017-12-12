Тренер "АЕКа": ми не хотіли грати з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Головний тренер ФК "АЕК" з Афін Маноло Хіменес прокоментував результати жеребу 1/16 фіналу Ліги Європи за підсумками якого, грецькому колективу потрапив у суперники київський ФК "Динамо", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Чесно кажучи, я не хотів "Динамо". Ми грали з "ЦСКА", в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА минулого літа і програли з рахунком 3:0 за сукупністю. Можливо, у "Динамо" немає такої ж європейського ваги, як у "Арсеналу" або "Атлетіко", але вони так само сильні, на мій погляд", - розпочав іспанець.
Також Хіменес відзначив великі бюджети та рівень гравців в складах команд з України.
"В українських командах великі бюджети, а в їх складі великі гравці. Нам буде важко боротися з українською командою в лютому. Вони є фаворитами в нашій дуелі, але у нас також є своя зброя і ми зробимо все можливе, щоб пройти далі", - зауважив Хіменес.
Додамо, що Хіменес встиг раніше потренувати такі клуби, як "Севілья", "Сарагоса" і "Аль-Райян".
Нагадаємо, "Динамо" за підсумками жеребу потрапив на афінський "АЕК" в якому виступає захисник Дмитро Чигринський.