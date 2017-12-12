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Тренер "АЕК": мы не хотели играть с "Динамо"

Тренер "АЕК": мы не хотели играть с "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Главный тренер ФК "АЭК" из Афин Маноло Хименес прокомментировал результаты жребия 1/16 финала Лиги Европы по итогам которого, греческом коллектива попал в соперники киевскому "Динамо", информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Честно говоря, я не хотел "Динамо". Мы играли с "ЦСКА", в квалификации Лиги чемпионов УЕФА прошлым летом и проиграли со счетом 3:0 по совокупности. Возможно, у "Динамо" нет такой же европейского значения, как в "Арсенала" или "Атлетико", но они так же сильны, на мой взгляд", - начал испанец.

Также Хименес отметил большие бюджеты и уровень игроков в составах команд из Украины.

"В украинских командах большие бюджеты, а в их составе крупные игроки. Нам трудно бороться с украинской командой в феврале. Они являются фаворитами в нашей дуэли, но у нас также есть свое оружие и мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", - заметил Хименес.

Добавим, что Хименес успел раньше потренировать такие клубы, как "Севилья", "Сарагоса" и "Аль-Райан".

Напомним, "Динамо" по итогам жребия попал на афинский "АЭК" в котором выступает защитник Дмитрий Чигринский.

Украинские Национальные Новости

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