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Треба бути на дві голови вище за чоловіка: Буславець про безпреценденте очолення жінкою Міненерго

Київ • УНН

 • 14128 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, як це – бути першою жінкою на її посаді, передає УНН.

"Для того, щоб бути сприйнятою у цій чоловічій галузі, звичайно, потрібно бути на дві голови вище будь-якого чоловіка. Тому дійсно потрібно було дуже багато працювати і бути висококваліфікованим фахівцем для того, щоб тебе сприймали, щоб тебе в галузі підтримували, ти міг ухвалювати рішення, які підтримувалися б і виконувалися б, і було розуміння, для чого це робиться, та була би відповідна довіра від галузі", – сказала вона.

Буславець очолила Міністерство енергетики та захисту довкілля (згодом – Міністерство енергетики) за рішенням уряду 16 квітня 2020 року. Перед тим її призначення мала розглядати Верховна Рада на своєму засідання 30 березня, але в останній момент питання зняли з голосування на вимогу Президента Володимира Зеленського.

Вона перша жінка на цій посаді в історії України.

Раніше УНН повідомляв, що Буславець прийшла на посаду керівника Міненерго в епоху кризи в енергетиці, і головне завдання нині – вирішити старі проблеми, зокрема мільйонні борги енергетиків за вугілля, шахтарів за електроенергію, держави за "зелену" енергетику і таке інше.

За останні два місяці Міненерго вивело "Енергоатом" на ринок двохсторонніх договорів (додатковий збут та дохід для компанії), визначило пріоритет українського вугілля на теплоелектростанціях (запуск шахт і збут продукції шахтарів), досягло меморандуму з виробниками "зеленої" електроенергії про зниження тарифу. Також Міненерго ініціювало заборону імпорту російської електроенергії – нині це питання розглядає ВР.

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