Треба боротися з тим, що відбувається сьогодні, а ми завжди боремося з минулим - В.Рабінович

"За 25 років в Україні не з'явилися керівники, які хочуть зробити свою країну процвітаючою і чесною. Всі так красиво рвуть на собі сорочки, всі так красиво будують країну, а потім виявляється, що вони самі тільки розжиріли. І треба боротися з тим, що відбувається сьогодні, а ми завжди боремося з минулим. Кожен раз, коли приходить якийсь уряд, він починає все звалювати на попередній, розшукувати його довго", - наголосив нардеп.

В.Рабінович додав, що "пенсійна реформа, яку готують зараз, ще гірше тих, що були. Але ви зрозумійте одне: ми все одно поміняємо правила гри. Те, як зараз грає країна з народом, тривати не може. Мине небагато часу - і зміниться абсолютно все. Коли це буде, я вам скажу трохи пізніше".

За його словами, нинішній уряд не думає про інтереси народу.

"Зробити зараз пенсійну реформу, яка веде до того, що людина може вийти на пенсію в 63-65 років при тому, що у нас люди не доживають до цього віку, можуть тільки вбивці свого народу. І я знаю, що ті люди, які за гривню продали свою країну, які за жирну зарплату або щось ще проголосують за вбивство дідів, - ці люди завжди будуть. Більш того, я думаю, що пенсійну реформу їм вдасться протягнути через зал. Це страшно, але, на жаль, можливо. Я тільки прошу вас запам'ятовувати всіх тих, хто буде за це голосувати", - резюмував лідер партії "За життя".