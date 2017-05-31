Надо бороться с тем, что происходит сегодня, а мы всегда боремся с прошлым - В.Рабинович

“За 25 лет в Украине не появились руководители, которые хотят сделать свою страну процветающей и честной. Все так красиво рвут на себе рубахи, все так красиво строят страну, а потом оказывается, что они сами только разжирели. И надо бороться с тем, что происходит сегодня, а мы всегда боремся с прошлым. Каждый раз, когда приходит какое-то правительство, оно начинает все сваливать на предыдущее, разыскивать его долго”, — подчеркнул нардеп.

Вадим Рабинович добавил, что “пенсионная реформа, которую готовят сейчас, еще хуже тех, что были. Но вы поймите одно: мы все равно поменяем правила игры. То, как сейчас играет страна с народом, продолжаться не может. Пройдет немного времени — и изменится абсолютно все. Когда это будет, я вам скажу чуть позже”, — сказал парламентарий.

По его словам, нынешнее правительство не думает об интересах народа. “Сделать сейчас пенсионную реформу, которая ведет к тому, что человек может выйти на пенсию в 63–65 лет при том, что у нас люди не доживают до этого возраста, могут только убийцы своего народа. И я знаю, что те люди, которые за гривну продали свою страну, которые за жирную зарплату или что-то еще проголосуют за убийство дедов, — эти люди всегда будут. Более того, я думаю, что пенсионную реформу им удастся протащить через зал. Это страшно, но, к сожалению, возможно. Я только прошу вас запоминать всех тех, кто будет за это голосовать”, — резюмировал лидер партии “За життя”.