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Травля Б.Тодурова з боку МОЗ відбувається через дилетантство "команди пінгвінів" У.Супрун - О.Мусій

Травля Б.Тодурова з боку МОЗ відбувається через дилетантство "команди пінгвінів" У.Супрун - О.Мусій

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. На сьогодні Міністерство охорони здоров'я заполонило дилетантство, звідтіль повтікали всі фахівці, і в роботі “команди пінгвінів” в.о. голови відомства Уляни Супрун немає жодного професіоналізму, а також вони не несуть відповідальності. Про це у коментарі УНН зазначив член комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій.

За словами політика, травля відомого кардіохірурга Бориса Тодурова, яка сьогодні має місце з боку керівництва МОЗ, свідчить про їх низькі моральні якості.

Загалом, за роботу міністерства під управління У.Супрун хтось має відповісти, вважає політик.

“Думаю, що ті клініки, які займаються кардіохірургією, вони були б щасливі, щоб у них були такі фахівці, як Б.Тодуров, і як мінімум запропонували б йому заробітну плату з двома нулями більше, ще й у валюті. Я не виключаю такої можливості (виїзд Б.Тодурова працювати за кордон - ред.) і це буде повною катастрофою української медицини. Тому що він один із найкращих фахівців кардіохірургії в Україні.

Таке відношення до Б.Тодурова свідчить про низькі моральні якості і відсутність професіоналізму, а точніше це повний непрофесіоналізм і дилетантство, яке повністю заполонило Міністерство охорони здоров’я. Всі фахівці вже повтікали з Міністерства через той хаос, який коїться під керівництвом У.Супрун, і напевно, за це хтось має відповідати”, - сказав нардеп.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я

О.Мусій зауважив, що спроби МОЗу дискредитувати Б.Тодурова виглядають як насмішки. І причина цього полягає у відсутності управлінської освіти та фаховості у членів “команди пінгвінів” У.Супрун.

“Звісно, що це насмішки. Бо ця їхня команда реформаторів не має управлінської освіти. Жоден із них, з призначених пані Супрун заступників, яких вона називає "командою пінгвінів", не має управлінської освіти. От це і є величезною проблемою. В тому числі, Лінчевський (заступник У.Супурун — ред.). Так, він лікар і що? При чому лікар до системи управління сферою охорони здоров’я? Щоб розуміти, де ти працюєш, потрібно мати фах. І це наслідки того, що швидше за все, Супрун є прикриттям так званої реформи, а насправді вона є прикриттям того, що хотів зробити Квіташвілі, тому що один із заступників, який відповідає за реформи у Супрун — пан П.Ковтунюк, а він був у часи Квіташвілі тим, хто допомагав спробувати розікрасти заклади охорони здоров’я.

Слава Богу, комітет розібрався і не дозволив розікрасти систему охорони здоров’я... А це є продовженням цієї політики розкрадання системи охорони здоров’я і знищення українського народу”, - сказав він.

Нардеп додав, що МОЗ має спочатку почитати українське законодавство та зрозуміти, що вони є виконавчою гілкою влади.

“Вони мають виконувати те, що прийнято законодавчою гілкою влади, а натомість, вони чомусь вирішили що їх основна функція - це реформи, а не поточний стан речей. А виходить, що вони і реформи не проводять, і завалили поточний стан речей, і за це вони мають відповідати. Але ж дійсно, як не легітимні в.о можуть тести відповідальність?” - зазначив О.Мусій.

Нагадаємо, нардеп від БПП В.Карпунцов порадив чиновникам МОЗ не заздрити таланту кардіохірурга Б.Тодурова.

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