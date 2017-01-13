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Травля Б.Тодурова со стороны Минздрава происходит из-за дилетантства "команды пингвинов" У.Супрун - О.Мусий

Травля Б.Тодурова со стороны Минздрава происходит из-за дилетантства "команды пингвинов" У.Супрун - О.Мусий

Киев • УНН

 • 26011 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. На сегодня Министерство здравоохранения заполонило дилетантство, оттуда сбежали все специалисты, и в работе "команды пингвинов" и.о. главы ведомства Ульяны Супрун нет никакого профессионализма, а также они не несут ответственности. Об этом в комментарии УНН сказал член комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

По словам политика, травля известного кардиохирурга Бориса Тодурова, которая сегодня имеет место со стороны руководства Минздрава, свидетельствует об их низких моральных качествах.

В общем, за работу министерства под управлением У.Супрун кто-то должен ответить, считает политик.

"Думаю, что те клиники, которые занимаются кардиохирургией, они были бы счастливы, чтобы у них были такие специалисты, как Б.Тодуров, и как минимум предложили ему заработную плату с двумя нулями больше, еще и в валюте. Я не исключаю такой возможности (выезд Б.Тодурова работать за границу - ред.) и это будет полной катастрофой украинской медицины. Потому что он один из лучших специалистов кардиохирургии в Украине.

Такое отношение к Б.Тодурову свидетельствует о низких моральных качествах и отсутствии профессионализма, а точнее это полный непрофессионализм и дилетантство, которое полностью заполнило Министерство здравоохранения. Все специалисты уже сбежали из Министерства из-за того хаоса, который творится под руководством У.Супрун, и наверное, за это кто-то должен отвечать", - сказал нардеп.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения

О.Мусий отметил, что попытки Минздраав дискредитировать Б.Тодурова выглядят как насмешки. И причина этого заключается в отсутствии управленческого образования и профессионализма у членов "команды пингвинов" У.Супрун.

"Конечно, это насмешки. Потому что эта их команда реформаторов не имеет управленческого образования. Ни один из них, из назначенных госпожой Супрун заместителей, которых она называет "командой пингвинов", не имеет управленческого образования. Вот это и является огромной проблемой. В том числе, Линчевский (заместитель У.Супурун - ред.). Да, он врач и что? Причем врач к системе управления сферой здравоохранения? Чтобы понимать, где ты работаешь, нужно иметь профессию. И это последствия того, что скорее всего, Супрун является прикрытием так называемой реформы, а на самом деле она является прикрытием того, что хотел сделать Квиташвили, потому что один из заместителей, который отвечает за реформы у Супрун - господин П.Ковтунюк, а он был во времена Квиташвили тем, кто помогал попробовать разворовать учреждения здравоохранения.

Слава Богу, комитет разобрался и не позволил разворовать систему здравоохранения... А это является продолжением этой политики хищения системы здравоохранения и уничтожения украинского народа", - сказал он.

Нардеп добавил, что Минздрав сначала должен почитать украинское законодательство и понять, что они являются исполнительной ветвью власти.

"Они должны выполнять то, что принято законодательной ветвью власти, а вместо этого они почему-то решили, что их основная функция - это реформы, а не текущее положение вещей. А значит, что они и реформы не проводят, и завалили текущее положение вещей, и за это они должны отвечать. Но действительно, как нелегитимные и.о. могут нести ответственность?", - отметил О.Мусий.

Напомним, нардеп от БПП В.Карпунцов посоветовал чиновникам Минздрава не завидовать таланту кардиохирурга Б.Тодурова.

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