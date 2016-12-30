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Транзит російського газу Україною скоротився після рішення щодо OPAL — “Нафтогаз”

Транзит російського газу Україною скоротився після рішення щодо OPAL — “Нафтогаз”

Київ • УНН

 • 6322 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Після рішення щодо OPAL російський “Газпром” наростив обсяги транспортування газу Північним потоком та скоротив транзит Україною. Про це повідомляє прес-служба “Нафтогазу”, передає УНН.

“Згідно з даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з 22 грудня російське ПАТ „Газпром“ значно наростило обсяги транспортування газу газопроводом Північний потік. Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту Україною за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг постачань газу до Європи обома маршрутами фактично не змінювався”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з 22 грудня “Газпром” наростив фізичне завантаження газопроводу OPAL з 50% до понад 80% його потужності.

За цей час обсяги транспортування газу українською ГТС в напрямку Словаччини зменшилися зі 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м на добу (-19%). Добовий обсяг газу, протранспортований сумарно українським маршрутом та маршрутом Північний потік-OPAL у порівнянні 22 та 28 грудня фактично не змінився (206,0 млн куб. м проти 201,3 млн куб. м (-2%).

“Дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв’язок між збільшенням використання OPAL та зменшенням транзиту Україною та Словаччиною. Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу Газпрому до OPAL та відступ від стандартного європейського законодавства не призведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України”, — наголосили у “Нафтогазі”.

Також у компанії заявили, що ситуація, що склалася, дає підстави вважати, що “Газпром” вживає цілеспрямованих дій для обмеження транзиту українською газотранспортною системою.

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