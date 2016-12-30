Транзит российского газа через Украину сократился после решения по OPAL - "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. После решения по OPAL российский "Газпром" увеличил объемы транспортировки газа Северным потоком и сократил транзит через Украину. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.
"Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря российское ПАО "Газпром" значительно нарастило объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток. Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита через Украину за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу по двум маршрутам фактически не менялся", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с 22 декабря "Газпром" нарастил физическое загрузки газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности.
За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились со 148,9 млн куб.м до 120,8 млн куб.м в сутки (-19%). Суточный объем газа, транспортировано суммарно по украинскому маршруту и маршруту Северный поток-OPAL по сравнению 22 и 28 декабря фактически не изменился (206,0 млн куб.м против 201,3 млн куб.м (-2%).
"Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита по Украине и Словакии. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины", - отметили в "Нафтогазе".
Также в компании заявили, что ситуация, которая сложилась, дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой.