Транспортники требуют от Киевсовета повысить цену на проезд, чтобы избежать коллапса
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Члени профспілок і співробітники київського комунального транспорту прийшли до Київської міської ради, щоб вимагати від депутатів підвищити вартість проїзду для наповнення столичної скарбниці. Засідання Київради, де транспортники виступали з трибуни, транслювалося в прямому ефірі, передає УНН.
Зокрема, водії вимагають підвищення заробітних плат, поліпшення умов праці, оновлення рухомого складу. Вони пояснили, що цього неможливо досягти без зростання вартості проїзду. При цьому, за словами співробітників "Київпастрансу" і "Київського метрополітену", в іншому випадку столицю чекає транспортний колапс.
Адже через низькі зарплати водії не йдуть працювати в комунальні транспортні підприємства, через що скоро просто не буде кому виводити міський транспорт на маршрути. І в той же час, дефіцит коштів не дозволяє поліпшувати умови роботи транспортників, що також провокує нестача досвідчених, добре підготовлених кадрів. Люди йдуть працювати в бізнес-структури, або зовсім їдуть на заробітки за кордон.
Представники профспілок комунального транспорту в свою чергу запевнили, що простежать за тим, щоб гроші від підвищення ціни проїзду пішли саме на зарплати співробітникам комунальних підприємств.
"Я представляю тут численний колектив нашого підприємства. І я, як представник профспілки, кажу вам, що ми простежимо, щоб за рахунок зміни ціни проїзду підвищувалися заробітні плати співробітників ", - сказала заступник голови об'єднаної профспілкової організації метрополітену Тетяна Коляда.