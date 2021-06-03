Транспортна компанія США звинуватила Китай в кібератаці на метро Нью-Йорка

Деталі

Хакери з допомогою вразливості проникли в комп’ютерні системи транспортного управління Нью-Йорка в квітні. Вторгнення виявили 20 квітня, були зламані три з 18 комп’ютерних систем управління. Зловмисники не змогли отримати доступ до контролю за потягами, тому пасажири були поза небезпекою. Зломщики також не вносили ніяких змін в операції компанії і не збирали інформацію про співробітників або клієнтів.

За атакою, як пише газета, стоять дві групи хакерів, одна з яких, ймовірно, діє під егідою китайського уряду.

Незважаючи на те, що кібератака, за заявою компанії, не заподіяла майже ніякої шкоди, занепокоєння викликає сам факт вразливості системи. МТА повідомила про напад владі і поліції. Компанія-виробник програмного забезпечення випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей. Офіційні представники транспорту Нью-Йорка заявляють, що впровадили виправлення протягом 24 годин після їх випуску.

Нагадаємо

Напередодні сталась кібератака на бразильську компанію JBS SA, яка порушила виробництво м’яса в Північній Америці та Австралії. За даними Білого дому, кібератака відбулася від злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії.