Транспортная компания США обвинили Китай в кибератаке на метро Нью-Йорка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Китайские хакеры, связанные с правительством КНР, атаковали метро американского Нью-Йорка. Об этом сообщила транспортная компания США Metropolitan Transportation Authority (МТА), передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Хакеры при помощи уязвимости проникли в компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка в апреле. Вторжение обнаружили 20 апреля, были сломаны три из 18 компьютерных систем управления. Злоумышленники не смогли получить доступ к контролю за поездами, поэтому пассажиры были вне опасности. Взломщики также не вносили никаких изменений в операции компании и не собирали информацию о сотрудниках или клиентов.
За атакой, как пишет газета, стоят две группы хакеров, одна из которых, вероятно, действует под эгидой китайского правительства.
Несмотря на то, что кибератака, по заявлению компании, не причинила почти никакого вреда, беспокойство вызывает сам факт уязвимости системы. МТА сообщила о нападении власти и полиции. Компания-производитель программного обеспечения выпустила обновление безопасности для устранения уязвимостей. Официальные представители транспорта Нью-Йорка заявляют, что внедрили исправления в течение 24 часов после их выпуска.
Напомним
Накануне произошла кибератака на бразильскую компанию JBS SA, которая возбудила производство мяса в Северной Америке и Австралии. По данным Белого дома, кибератака произошла от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России.