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Transparency International вимагає призначити аудитора для НАБУ через прозору процедуру

Transparency International вимагає призначити аудитора для НАБУ через прозору процедуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International вимагає призначити аудитора для НАБУ через прозору процедуру, передає УНН із посиланням на заяву організації.

Як йдеться у заяві організації, представництво Transparency International в Україні засуджує сьогоднішнє “нелегітимне зібрання” парламентського антикорупційного комітету, вимагає не вносити на розгляд парламенту кандидатуру Найджела Брауна на підставі рішення нелегітимного зібрання і виступає категорично проти цинічного нехтування прозорою процедурою обрання аудитора НАБУ.

“Найбільше обурює цинічне нехтування процедурою та спроби обійти відкритий конкурс у ручному режимі. Антикорупційний Комітет парламенту минулого року вивчив низка кандидатур, отримав про них рекомендації відміжнародних партнерів. Аж раптом виникає кандидатура Найджела Брауна, яка взагалі ніяк не оцінювалась і не обговорювалась, більше того, до цього часу не відомо, за яких обставин та хто запропонував його кандидатуру. Ми засуджуємо подібні спроби корупційного обрання аудитора для найважливішого антикорупційного органу держави”, — виконавчий директор ТІ Україна Ярослав Юрчишин.

Зауважимо, що сьогодні відбулось засідання комітету ВР щодо протидії корупції, де було підтримано розгляд парламентом кандидатур на посаду аудитора НАБУ британця Найджела Брауна та американця Роберта Сторча.

Водночас голова комітету Єгор Соболєв заявив, що призначив засідання лише на завтра, 17 березня, на 14.30. Він та ще деякі члени комітету називають сьогоднішнє рішення нелегітимним.

Відповідно до законодавства, за результатами аудиту НАБУ може бути ухвалено рішення про звільнення його директора.

Українські Національні Новини

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