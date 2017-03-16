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Transparency International требует назначить аудитора для НАБУ через прозрачную процедуру

Transparency International требует назначить аудитора для НАБУ через прозрачную процедуру

Киев • УНН

 • 13677 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Международная антикоррупционная организация Transparency International требует назначить аудитора для НАБУ через прозрачную процедуру, передает УНН со ссылкой на заявление организации.

Как говорится в заявлении организации, представительство Transparency International в Украине осуждает сегодняшнее "нелегитимное собрание" парламентского антикоррупционного комитета, требует не вносить на рассмотрение парламента кандидатуру Найджела Брауна на основании решения нелегитимного собрания и выступает категорически против циничного пренебрежения прозрачной процедуре избрания аудитора НАБУ.

"Больше всего возмущает циничное пренебрежение процедурой и попытки обойти открытый конкурс в ручном режиме. Антикоррупционный Комитет парламента прошлого года изучил ряд кандидатур, получил о них рекомендации от международных партнеров. И вдруг возникает кандидатура Найджела Брауна, которая вообще никак не оценивалась и не обсуждалась, более того, до сих пор не известно, при каких обстоятельствах и кто предложил его кандидатуру. Мы осуждаем подобные попытки коррупционного избрания аудитора для важнейшего антикоррупционного органа государства", - исполнительный директорТІ Украина Ярослав Юрчишин.

Заметим, что сегодня состоялось заседание комитета ВР по противодействию коррупции, где было поддержано рассмотрение парламентом кандидатур на должность аудитора НАБУ британца Найджела Брауна и американца Роберта Сторча.

В то же время председатель комитета Егор Соболев заявил, что назначил заседание только на завтра, 17 марта, на 14.30. Он и еще некоторые члены комитета называют сегодняшнее решение нелегитимным.

Согласно законодательству, по результатам аудита НАБУ может быть принято решение об увольнении его директора.

Украинские Национальные Новости

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